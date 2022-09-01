На Украине погиб британский наемник Times: на Украине погиб британский доброволец Крейг Макинтош

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Британский 48-летний доброволец Крейг Макинтош, участвовавший в боевых действиях на Украине, погиб в зоне специальной военной операции, сообщает Times. Отмечается, что он был парамедиком.

По данным издания, мужчина получил смертельное ранение 24 августа, когда пытался помочь раненному товарищу. Отмечается, что украинские и британские власти не оказывают помощи в доставке тела погибшего на родину. Его сестра Лорна в социальных сетях объявила для этого сбор средств.

Сообщается, что Макинтош находился на военной службе с 16 до 23 лет. Впоследствии он работал на родине ландшафтным дизайнером. В Британии у него остались две дочери.

В середине августа Минобороны России сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине. В результате удара было ликвидировано свыше 100 и ранено более 50 бойцов, прибывших из Польши и Германии сражаться на стороне Киева.

Позднее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 наемников США в Харьковской области. Удар высокоточным оружием был нанесен в районе населенного пункта Андреевка. Тогда же на севере Харькова ликвидировали до 130 боевиков и восемь единиц автомобильной техники ударом по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады теробороны Украины.