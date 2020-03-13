Первый больной с диагнозом коронавирус скончался на Украине. Жертвой заболевания стала 71-летняя женщина из Житомирской области.
Как
К сожалению, первый умерший от COVID-19. Житомирская область, — написала Голубовская.
С 12 марта на территории Незалежной действует общенациональный карантин, в стране закрыты учебные заведения. По словам замглавы украинского Нацбанка Дмитрия Сологуба, подобные меры окажут негативное влияние на экономику государства, писал NEWS.ru.
Количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек. В России за последние сутки зафиксированы 11 новых случаев заражения.
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