https://static.news.ru/photo/919cd97a-6531-11ea-9ae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый больной с диагнозом коронавирус скончался на Украине. Жертвой заболевания стала 71-летняя женщина из Житомирской области.

Как заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, болезнь у пенсионерки протекала в тяжёлой форме. В какой-то момент её пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

К сожалению, первый умерший от COVID-19. Житомирская область, — написала Голубовская.

С 12 марта на территории Незалежной действует общенациональный карантин, в стране закрыты учебные заведения. По словам замглавы украинского Нацбанка Дмитрия Сологуба, подобные меры окажут негативное влияние на экономику государства, писал NEWS.ru.

Количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек. В России за последние сутки зафиксированы 11 новых случаев заражения.