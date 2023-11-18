На Украине подтвердили повреждение нефтебазы под Одессой Минэнерго Украины: в Одесской области повреждены нефтебаза и электросети

Фото: ГСЧС Украины

Нефтебаза и электросети повреждены в Одесской области, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины. В ведомстве подтвердили сообщения муниципальных властей об атаке на инфраструктурные объекты.

Ночью в Одесской области был поврежден энергетический объект — нефтебаза. Также ударом повреждены электросети. Без света 1550 потребителей. В Запорожской области из-за падения дрона была отключена воздушная ЛЭП, потребители не обесточивались, — сообщили в украинском Минэнерго.

При этом в ведомстве уточнили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей местных жителей.

Ранее о повреждении объекта энергетической инфраструктуры сообщал глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его данным, на территории объекта возник пожар, который оперативно ликвидировали. Как пояснил Братчук, повреждения получило административное здание. Один человек пострадал, он госпитализирован. Воздушная тревога в ночь на 18 ноября звучала в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях.