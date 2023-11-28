На Украине подтвердили отравление жены Буданова Представитель ГУР Юсов подтвердил отравление жены Буданова

Фото: vk.com/marry_black

Марианна Буданова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил «Радио Свободы» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) факт отравления жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Он подчеркнул, что Буданова проходит курс лечения, который, по его словам, уже завершается. Больше информации о случившемся он пообещал обнародовать позже.

28 ноября украинское издание «Бабель» со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. При этом у нескольких сотрудников ГУР МО Украины также выявили отравление аналогичными веществами.

Отмечалось, что эти химикаты никак не используются в быту и военном деле, поэтому их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека. Также сообщалось, что вместе с Будановой отравились и некоторые из ее подчиненных, скорее всего, через еду.

Как предположил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН военный эксперт Игорь Никулин, отравить Буданову могли рицином или ботулином. По его мнению, отравляющее вещество могли подсыпать в чай или кофе. Никулин предложил подождать результатов экспертизы.