Бегство военнообязанных с Украины подорожало Стоимость побега военнообязанных с Украины достигла $20 тысяч

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На границе Украины и Польши

Цена побега за границу для украинских мужчин выросла до $20 тысяч на фоне жестких методов мобилизации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства отметил, что без «серьезных завязок» в погранслужбе, МВД или суде не помогут и деньги.

Сейчас уехать очень сложно, ценник от $20 тысяч И нужны именно хорошие завязки в правоохранительных структурах, — заявил он.

По данным агентства, в Киеве отмечено большое скопление людей в центрах предоставления административных услуг, в которых можно воспользоваться схемой легального выезда из страны. Стали часто случаться фиктивные разводы с оставлением детей отцу. Часть украинок лишают родительских прав через суд, чтобы отец мог оформить опеку над детьми.

Ранее украинские пограничники задержали двух пассажиров такси, которые заплатили по €4 тысячи, чтобы выехать из страны в Румынию. Автомобиль ехал в объезд контрольно-пропускного пункта. Против них составили протоколы об административном правонарушении. Меньше повезло водителю — он стал фигурантом уголовного дела за незаконную переправку людей через госграницу.