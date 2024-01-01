На Украине подсчитали ущерб из-за блокады на границе с Польшей Депутат Рады Железняк: Украина лишилась $210 млн в декабре из-за блокады границ

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Украина потеряла порядка $210,6 млн в декабре из-за блокирования западных границ, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», в целом таможенные сборы Украины за 2023 год выросли на $1,15 млрд.

Парламентарий добавил, что в декабре 2023 года украинский бюджет получил международной помощи на $5 млрд. По словам Железняка, эта сумма включает помощь от Евросоюза, Международного валютного фонда, Японии, Всемирного банка и Норвегии.

Депутат отметил, что в целом за последний месяц минувшего года государственный бюджет привлек порядка $9,1 млрд. По его словам, это один из самых лучших показателей за один месяц.

Потратили мы, скорее всего, меньше, поэтому резервы немного возрастут, — предположил Железняк.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, позже к ним присоединились и фермеры. Они требовали отменить льготы, предоставленные ЕС для Украины, и восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта. Кроме того, они настаивали на аннулировании разрешений, выданных украинским транспортных компаниям после начала СВО. В конце декабря 2023 года власти Украины сообщили, что договорились о разблокировании движения транспорта.