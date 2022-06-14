На Украине подсчитали, сколько ей еще нужно оружия от Запада Замминистра обороны Украины Маляр заявила, что Запад поставил 10% от необходимиого оружия

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Западные страны поставили только 10% от необходимого Украине оружия, заявила в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она добавила, что без помощи Запада в противостоянии с Россией Киеву не победить.

Сколько бы усилий ни прилагала Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть противостояние. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили только 10 процентов, — заявила она.

Замминистра обороны ранее сообщила, что на Украине мобилизованы сотни тысяч человек.

Ранее Конгресс США одобрил новый пакет помощи Украине на сумму в $40 млрд. В частности, он включает в себя поставку 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц.

Польский депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации. Политик отметил, что у западных стран есть такая возможность, а Украине подобная помощь необходима.