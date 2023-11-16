На Украине подсчитали потери из-за блокады Польши Європейська правда: Украина ежедневно теряет €160 тысяч из-за блокады Польши

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Ежедневно украинские логистические компании теряют более €160 тысяч из-за транспортной блокады на границе с Польшей, пишет издание «Європейська правда» со ссылкой на директора департамента международных автоперевозок группы логистических компаний Александра Кирилюка. По его словам, около 546 автомобилей ежедневно оказываются в очереди на трех пунктах пропуска, надолго застревая там.

Получается, что примерно 546 автомобилей на трех пунктах пропуска за день не смогли пересечь границу и застряли в очереди. Умножаем это на €300 и получаем €164 тысячи в день прямых убытков по простою, — заявил Кирилюк.

Эксперт отметил, что эти потери — лишь часть общей картины. Проблема касается не только потерь перевозчиков, но и возникающих рисков для предприятий, экспортеров и импортеров.

Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Исключение сделано только для автобусов, а также автомобилей с гуманитарным грузом. Протестующие требуют восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинских коммерческих грузовиков и отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины.