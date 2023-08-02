На Украине назвали число погибших мирных жителей с начала боевых действий Прокуратура Украины: более 10 тысяч мирных жителей погибли с начала боевых действий

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Автобус сгоревший в результате обстрела ВСУ

Число погибших с начала боевых действий мирных жителей на Украине превысило отметку в 10 тысяч человек, сообщил прокурор Юрий Белоусов в интервью «Интерфакс-Украина». По его словам, среди погибших числятся 499 детей.

Имеем подтвержденные 10 749 погибших гражданских и 15 599 раненых. Из этого количества 499 погибших — это дети, 1090 детей ранены, — рассказал чиновник.

Такие цифры Белоусов назвал «вершиной айсберга», так как киевская статистика учитывает только данные, полученные с подконтрольных Украине территорий. С его слов, в регионах, присоединившихся к России, также много жертв среди гражданских. Как утверждает прокурор, в одном только Мариуполе «будут десятки тысяч погибших».

Ранее стало известно о гибели мирных жителей села Басань в Запорожской области во время обстрела со стороны ВСУ. Украинские артиллеристы нанесли удар по местному магазину, где вечером было много людей. Как сообщал врио главы региона Евгений Балицкий, жертвами атаки стали трое гражданских, еще 15 человек получили ранения. Кроме того, сообщалось о гибели человека в Донецке, когда ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району города. Снаряд рано утром попал в многоквартирный жилой дом.