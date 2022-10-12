На Украине подсчитали количество поврежденных из-за обстрелов объектов Глава «Укрводоканлэкологии» Новицкий: из-за обстрелов повреждены более 100 объектов энергоинфраструктуры

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Более 100 объектов энергетической и водоснабжающей инфраструктуры Украины были повреждены в результате обстрелов, заявил глава Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий. По его словам, удары были зафиксированы почти во всех городах Украины, включая Киев.

В понедельник была осуществлена атака по восьми нашим областям. Больше сотни объектов энергетики и водоснабжения были повреждены. В том числе это произошло и в Киеве. <...> В других местах инфраструктура водоканалов также столкнулась с определенными трудностями, связанными с нарушением электроснабжения. Это было во Львове, Сумах, Николаеве, других городах, — рассказал Новицкий.

Как заверил глава «Укрводоканалэкологии», в настоящий момент идут работы по восстановлению объектов для возобновления подачи воды и электроэнергии в полных объемах. Он отметил, что усилиями сотрудников уже удалось восстановить работу очистных сооружений и насосных станций.

Ранее утром в южных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Накануне украинские СМИ сообщили об объявлении воздушной тревоги на территории всей страны. Днем ранее об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский, когда в Киеве и ряде других городов прогремели серии взрывов. Он призвал соотечественников не покидать укрытий.

В Минобороны России пояснили, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины наносятся массированные удары высокоточным оружием. Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями и оставлять без ответа их преступления просто невозможно. По его словам, Россия будет жестко отвечать на продолжение попыток проведения терактов на своей территории. Российский лидер подчеркнул, что по своим масштабам эти ответы будут соответствовать уровню угроз.