На Украине подрались сотрудник военкомата и призывник

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

Сотрудник военкомата в украинском городе Черновцы подрался с призывником, сообщил местный военкомат на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что инцидент произошел 1 июня, учреждение утверждает, что первый удар нанес гражданин, чем «спровоцировал удар в ответ». По факту случившегося начала проверка.

В военкомате предупредили, что случаи агрессивного поведения среди военнообязанных украинцев продолжаются. Там пригрозили гражданам ответственностью, вплоть до уголовной.

Ранее издание «Страна.ua» писало, что на Украине мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца. Отмечается, что инвалида задержали в Одессе и сразу доставили в сборный пункт, где он прошел экспресс-комиссию. В итоге его признали годным к службе в Вооруженных силах Украины.

В ТЦК отметили, что молодой человек не предоставил никаких документов, подтверждающих его особенное состояние здоровья. Также в комиссии уточнили, что граждан с легкой степенью олигофрении могут признавать годными к военной службе в тыловых частях ВСУ.

До этого сообщалось, что умершему в октябре 2023 года украинскому спортивному журналисту Артему Франкову в Киеве пришли две повестки с требованием явиться на медосмотр. Их отправил Оболонский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там объяснили путаницу с тем, что граждане не торопятся обновлять вовремя свои персональные данные.



