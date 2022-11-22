На Украине подготовили пакет санкций против россиян Минэкономики Украины подготовило новый пакет санкций против трех тысяч граждан и предприятий РФ

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Новый пакет санкций против трех тысяч физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК) России подготовлен министерством экономики Украины. По данным ведомства, в санкционный список вошли лица из числа военного руководства РФ, предприятия военно-промышленного комплекса.

Подготовлены новые санкции против 3 тыс. лиц российского ВПК <...>. Соответствующее решение принято на заседании межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики, — говорится в сообщении.

Разработанный пакет передан на рассмотрение Совбеза Украины. Как заявила министр экономики Юлия Свириденко, ведется подготовка еще одного пакета санкций против ВПК РФ.

Ранее ообщалось, что власти Украины могли арестовать российские активы на $38 млн, сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Именно на эту сумму был увеличен депозитный украинский портфель за последние два месяца. По сведениям АРМА, на эти средства спонсируются Вооруженные силы Украины.

Политолог Андрей Кортунов ранее заявил, что многие западные страны хотели бы изменить режим санкций против России и снизить издержки, связанные с его выполнением. Однако он отметил наличие сдерживающего фактора — опасения вторичных санкций. По его словам, руководство многих стран полагает, что последствия для экономики из-за давления со стороны США могут быть более серьезными, чем от прекращения сотрудничества с Россией.