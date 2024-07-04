На Украине поблагодарили вузы за отчисление студентов и пополнение армии Замминистра образования поблагодарил вузы за пополнение ВСУ за счет отчислений

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Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий выразил благодарность вузам, которые отчислили студентов. Он уточнил, что за счет них были пополнены ряды вооруженных сил. По словам заместителя главы ведомства, учебные учреждения в свою очередь смогли поддержать некоторый уровень качества, передает «Украина.ру».

Я хочу поблагодарить все учреждения образования, которые держат некоторый уровень качества, отчисляя тех людей, которые на самом деле не пришли в высшее образование по назначению, — заявил Винницкий.

Министр уверен, что многие идут получать высшее образование, так как оно предполагает отсрочку от армии. Это является большой проблемой для страны, так как в вузах находятся люди, которые «на самом деле не учатся».

Ранее сообщалось, что вузы Львовской области Украины будут передавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) списки отчисленных студентов. Как отмечается, это подтвердили в национальном университете имени Франка и медицинском университете имени Даниила Галицкого, куда журналисты направили запросы.