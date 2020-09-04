На Украине побит антирекорд по заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/3e404cdc-eea5-11ea-8f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил, что за минувшие сутки выявили 2723 случая заражения COVID-19. Этот показатель стал абсолютным антирекордом за всю историю эпидемии на территории страны.

Общее количество заболевших составило 130 951 человек. В Харьковской области зафиксировано больше всего случаев коронавируса (371). На втором месте идёт Киев. Там врачи обнаружили новое заболевание у 319 человек. Одесская область замыкает тройку лидеров (225 случаев COVID-19). Всего от этой инфекции умер 2761 жителей Украины, передаёт argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала число заразившихся коронавирусом в мире. Их оказалось более 25,8 млн человек. В Северной и Южной Америке зафиксировано 13 596 877 случаев болезни. В Юго-Восточной Азии насчитывают 4 409 210 заразившихся, а в Европе — 4 353 514.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса. Значительная часть из них — 832 747 человек (+ 5812 за сутки) — уже выздоровели. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов (+121 за сутки). Учитывая умерших и поправившихся, COVID-19 в настоящее время болеют 164 709 жителей России.