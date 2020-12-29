На Украине перестанут публиковать книги русских и белорусских писателей

https://static.news.ru/photo/d41cbab4-4a81-11eb-9c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) отказался от дальнейшей публикации в своих изданиях книг авторов из стран, где выступают против территориальной целостности Украины путём голосования в ООН и других международных организациях. В их числе оказались Россия, Белоруссия, Сербия и Китай.

При этом литературные санкции допускают ряд исключений. Так, например, подобная участь не постигнет произведения умерших классиков, а также тех современных писателей, которые публично поддерживают государственность Украины и осуждают российскую агрессию, заявили в НСПУ.

Организация планирует ознакомить с постановлением Министерство культуры и информационной политики Украины, Госкомтелерадио, Национальную ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей, а также ряд других профильных структур, передаёт РИА Новости.

Сообщается также, что члены НСПУ не намерены проводить совместные творческие мероприятия с дипломатическими представительствами попавших в список стран и не станут принимать участие в литературно-художественных мероприятиях, инициаторами которых станут представители этих стран.

Ранее, как писал NEWS.ru, в МИД Украины заявили, что рассматривают оказание гуманитарной и любой другой помощи со стороны России жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса как нарушение закона и территориальной целостности Украины.