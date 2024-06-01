На Украине пенсионерам рассказали, как они будут жить на пенсии Украинцам порекомендовали самим копить на пенсии и работать до глубокой старости

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждане Украины должны быть готовы самостоятельно накапливать пенсию и работать до глубокой старости на фоне критической демографической ситуации, заявила заместитель министра социальной политики страны Дарья Марчак, передает «Страна.ua» Она привела в пример европейские страны и США, но не сопоставила уровень зарплат.

Демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая. У нас сегодня один плательщик налогов обеспечивает пенсию для одного пенсионера. Далее ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. То есть мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как можем, — заявила она.

Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках в закон о страховых пенсиях, которые предполагают право на досрочное пенсионное обеспечение. Изменения затронут педагогов среднего профессионального образования.

Также сообщалось, что с 1 июня 2024 года увеличенную пенсию будут получать граждане России, которым в мае исполнилось 80 лет. Размер надбавки вырастет в два раза, выплаты будут увеличены автоматически.

Министерство финансов РФ планирует развивать в стране систему добровольных корпоративных пенсий, сообщалось ранее. Об этом говорилось в презентации начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Наталии Каменской. Ведомство также считает, что такой вид выплат в перспективе должен быть закреплен на законодательном уровне.