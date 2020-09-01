На Украине пассажирка забралась на крыло самолёта

https://static.news.ru/photo/b14606fc-ec63-11ea-966c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Пассажирка рейса PS6212 Анталия — Киев открыла аварийный выход и вышла на крыло самолёта. Инцидент произошёл 31 августа после прибытия воздушной машины в украинский аэропорт Борисполь. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» внесла женщину в чёрный список.

После остановки самолета у гейта № 11 терминала D несанкционированно открыла аварийный выход самолёта и вышла на его крыло. Пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха вместе с мужем и детьми, — говорится в сообщении авиакомпании.

Командир воздушного судна вызвал подразделение авиационной безопасности, пограничников, полицию и медиков аэропорта Борисполь. Врачи и полицейские пытались выяснить, почему женщина забралась на крыло, но она не смогла им объяснить. Пассажирка была трезвой и не находилась под влиянием наркотических веществ.

После внесения в чёрный список женщина не сможет пользоваться услугами авиакомпании в пределах всей её сети, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что с рейса в Шереметьево сняли нетрезвую пассажирку с детьми. Она должна была лететь до Франкфурта-на-Майне. Другие пассажиры сняли видео, на котором женщина разговаривает с сотрудниками транспортной безопасности, а рядом с ней находятся два ребёнка, один из которых громко плачет и сидит на полу.