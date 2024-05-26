На Украине ожидают наступления ВС России после выборов в США Луценко: российские военные растянут фронт и атакуют с неожиданного направления

Фото: МО РФ

Российские войска будут растягивать фронт до осени и начнут активное наступление после президентских выборов в США, с таким прогнозом выступил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой». По его словам, президент России Владимир Путин знает, что мобилизация никак не поможет ВСУ, поэтому, на его взгляд, российские войска будут растягивать фронт и готовить удар.

Он (Владимир Путин. — NEWS.ru) их растягивает на новых 80 километрах на Харькове, дальше будет Ахтырка, Сумы. Он будет тянуть, зная, что с мобилизацией наша власть будет иметь примерно такой же результат, как с левым берегом в 2023 году. А осенью в США выборы, и вот тут произойдет «момент Ч», — спрогнозировал Луценко.

Ранее журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский из страха кричит на генералов ВСУ. Вероятно, украинский лидер чувствует, что ему не рассказывают всей правды о положении войск, сказано в материале.

Наступление Вооруженных сил России в Харьковской области оценил первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. По его мнению, это «только начало». Сенатор уверен, что в рамках специальной военной операции российские силы установят контроль над «всеми исконно русскими землями». Зеленский выразил аналогичное мнение, назвав продвижение российской армии на Харьковском направлении «лишь первым шагом».