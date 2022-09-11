На Украине спрогнозировали крайне тяжелую зиму из-за проблем с ЗАЭС Секретарь СНБО Украины Данилов: при перебоях в работе ЗАЭС зима будет крайне тяжелой

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страну ожидает тяжелая зима, если возникнут трудности с получением электроэнергии с Запорожской АЭС. По его словам, проблемы возможны не только с ЗАЭС, сообщает РИА Новости.

Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой, — подчеркнул секретарь СНБО.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 10 сентября заявил о прекращении подачи электроэнергии с ЗАЭС на территорию Украины. По его словам, данное решение было принято в Киеве в одностороннем порядке.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что эксперты МАГАТЭ и ООН под давлением США не готовы указать на того, кто действительно обстреливает Запорожскую АЭС. По его словам, они не скажут, даже если будут находиться под огнем летящих со стороны позиций украинской армии снарядов. Не могут признать, что их выпускает Украина и тем самым создает серьезную опасность станции, подчеркнул экс-аналитик.