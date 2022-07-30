На Украине ожидают извинений от новой главы МИД Бельгии Украина не пускает в страну и ожидает извинений из-за Крыма от главы МИД Бельгии Лябиб

Издание «Европейская правда» сообщило, что Украина отвечает отказом на желание новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить страну. Обозреватель Сергей Сидоренко рассказал, что в 2021 году дипломат незаконно ездила в Крым, поэтому в Киеве от нее ожидают извинений, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что год назад Лябиб работала журналистом и в этом статусе побывала на фестивале «Глобальные ценности» в Севастополе.

По возвращению она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине, — уточнил Сидоренко.

По его словам, уже в Бельгии Лябиб заявляла, что «прибыла в Крым незаконно».

В ответ на вопрос, считает ли она Крым Украиной или Россией — журналистка избежала ответа, а вспомнила о поездке в Крым словами «я уехала в Россию», — подчеркивается в публикации.

Обозреватель уверен, что Лябиб в соответствии с украинскими законами следует оштрафовать и запретить ей въезд на три года. Оставить инцидент без внимания, значит создать опасный прецедент, добавил Сидоренко.

Ранее стало известно, что Заслуженную артистку РФ, звезду сериалов «Ольга» и «Псих» Розу Хайруллину не пустили на территорию Украины. Там артистка должна была принять участие в киносъёмках, однако в ходе прохождения паспортного контроля украинские пограничники заявили, что артистка была несколько раз в Крыму. Въезд в страну ей запретили сроком на три года.