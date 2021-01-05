На Украине ожидают, что первой в стране появится вакцина «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/127fa746-4f67-11eb-8d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHuaGlobal Look Press

Первым на украинской территории появится российский препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник V», а китайскую вакцину ждать пока не стоит. Об этом заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины, глава Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

Первой появится вакцина «Спутник V». Не будет никакой китайской вакцины на территории Украины в ближайшее время по причине того, что нас в очередной раз обманули, — сказал эпидемиолог изданию изданию Шарий.net.

По словам Кравченко, две украинские компании — «Медицинские закупки Украины» и ПрАТ «Лекхим» — подписали между собой договор на поставку китайской вакцины, «пока еще не зарегистрированной полностью и не существующей».

В июне 2020 года компания «Лекхим» вела переговоры с компанией Sinovac на подписание договора «на дистрибуцию и закупку будущей вакцины».

Договор на дистрибуцию они подписали, а о договоре на поставку никакой информации нет. Одна украинская компания и вторая госкомпания между собой подписали договор о поставке китайской вакцины, которая еще окончательно не зарегистрирована в самом Китае. Я думаю, что компания Sinovac даже не предполагает о том, что две украинские фирмы подписали между собой договор о поставке вакцины на территорию Украины, — пояснил Кравченко.

Эпидемиолог также опроверг утверждения Киева, что вакцину от РФ нельзя зарегистрировать на Украине. Он отметил, что сейчас у власти в стране «барыги, их кроме заработка ничего не интересует».

До этого украинский заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как в стране хотят использовать только препараты, успешно прошедшие третью фазу испытаний.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Минздрав ответил на слова о непроверенности «Спутника V».