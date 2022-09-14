На Украине опровергли задержание учителей из России в Харьковской области

Фото: МО Украины

На территориях Харьковской области, которые перешли под контроль Украины, не задерживали российских учителей, заявили в офисе генерального прокурора Украины. О задержании педагогов ранее сообщил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко и украинское издание «Страна.ua».

По данным офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях Харьковской области, — заявил глава департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов в эфире телеканала «Настоящее время» (СМИ, исполняющее функции иноагента).

Другие собеседники телеканала из Харьковской, Донецкой и Луганской областных прокуратурах отметили, что у них учителя из России задержаны не были.

Ранее в пресс-службе Харьковской области сообщили, что российские учителя не работали на территориях, перешедших под контроль России. В то же время в харьковской администрации заявили, что не имеют информации о местных учителях, сотрудничавших с Россией.

В пресс-службе Министерства просвещения РФ также подтвердили, что заявления о задержании российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности. По данным министерства, все они находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик.