На Украине отвергли обвинения в атаке на гражданские суда в Черном море Подоляк заявил, что Киев не пытался атаковать гражданские суда РФ в Черном море

Фото: Petty Officer 2nd Class danielle/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ не атаковали и не будут атаковать гражданские суда или другие гражданские объекты в Черном море, отметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Reuters. Заявление Минобороны России о попытке удара по транспортным кораблям он назвал выдумкой, которая не содержит ни капли правды.

Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты, — сказал Подоляк.

Ранее сегодня, 1 августа, в Минобороны РФ сообщили, что Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря. По данным ведомства, атака осуществлялась с применением трех полупогружных безэкипажных катеров. Корабли ВМФ РФ смогли отразить атаку.

Утром 1 августа Минобороны заявило, что ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. Отмечается, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.