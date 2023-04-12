На Украине отреагировали на «слитые» данные о присутствии военных НАТО Министр обороны Украины Резников опроверг данные о присутствии в стране военных НАТО

Фото: МО Украины

Информация о присутствии личного состава НАТО на территории Украины является неправдой, заявил министр обороны страны Алексей Резников. При этом он подчеркнул, что в посольстве каждого государства работает представитель вооруженных сил, передает РИА Новости.

Присутствие военных НАТО — это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил, — заявил глава украинского ведомства.

Вопрос у журналистов возник в связи с утечкой в социальные сети материалов Пентагона. В этих бумагах описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению.

Информацию из документов уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля сказал, что Россия знала о военных из НАТО на Украине еще до утечки секретных данных Пентагона. По его словам, инструкторы и бойцы стран Альянса участвуют в боевых действиях на стороне Киева и это было известно.

Как предположил в разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, спецназовцы НАТО не идут в атаку против ВС РФ напрямую, большинство из них обслуживает украинскую технику. При этом он отметил, что есть отдельные натовские бойцы, которые приехали на Украину за адреналином и деньгами и могут быть среди участников боевых действий.