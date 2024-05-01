Выплаты пенсий на Украине отменили почти 300 тысячам переселенцев На Украине 299,4 тысячи переселенцев больше не будут получать пенсии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Пенсионный фонд Украины отменил пенсионные выплаты для почти 299,4 тысячи переселенцев, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление ведомства. В документе сказано, что мера коснулась тех людей, которые не прошли физическую идентификацию.

Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии, — 299,4 тысячи человек, — говорится в сообщении.

Внутренне перемещенные лица, прошедшие физическую идентификацию, продолжат получать выплаты. Их число составляет 228,4 тысячи человек. О грядущей отмене пенсий ряду категорий по требованию западных партнеров в середине декабря 2023 года заявляла вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она объяснила, что Киев из-за дефицита бюджета может не выполнить некоторые свои социальные и гуманитарные обязательства.

Ранее правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые получат возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.