На Украине отменили воздушную тревогу

Фото: Hannah Wagner/dpa/Global Look Press

В Киеве фиксируется отбой воздушной тревоги, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Также отмечается, что тревога была отменена почти по всей стране, в том числе в Одесской, Днепропетровской и других областях.

Воздушная тревога отменена почти во всех областях Украины, а также в Киеве, — пишет агентство.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже в СМИ появилась информация, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент страны Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всего государства не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.