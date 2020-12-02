На Украине отменили карантин выходного дня

https://static.news.ru/photo/662acf8a-34d0-11eb-8710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Украинские власти отменили карантин выходного дня, введённого ранее из-за коронавируса, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах, наблюдается выравнивание ситуации с занятостью коек, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27−28 тысяч, — сказал он.

Кроме того, за предыдущую неделю новых случаев COVID-19 было на шесть тысяч меньше, чем планировалось. По его словам, теперь в будни и выходные будет действовать один режим, передаёт НВ.

Некоторое время назад украинский лидер Владимир Зеленский предложил поддержать предпринимателей в условиях пандемии. В частности, предоставить одноразовую помощь, списать долги по налогам, а также объявить налоговые каникулы для ряда представителей бизнеса.

Как писал NEWS.ru, в конце ноября на Украине был обновлён антирекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. В течение 24 часов был сделан 15 331 положительный тест. Всего в стране с начала пандемии заразились 677 189 человек. Жертвами инфекции стали 11,7 тысячи жителей страны.

Общенациональный карантин был введён на Украине с 12 марта. В мае он был несколько смягчён, а затем продлён до конца 2020 года.