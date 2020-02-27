https://static.news.ru/photo/915b8236-5947-11ea-ac42-fa163e074e61_660.jpg Джозеф Байден Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировало уголовное производство о давлении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Шокина Александра Телешецкого. Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал ГБР зарегистрировать это производство.

По данным ТАСС, в 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошёл в правление компании «Бурисма», а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить Шокина, который начал расследовать деятельность этой компании.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский телеканал намерен судиться за допуск в страну Екатерины Варнавы. Новый канал подал в суд иск с требованием отменить запрет на въезд на Украину российской артистки Екатерины Варнавы. Она была ведущей на этом телеканале до того, как в 2017 году власти закрыли для неё въезд в страну. Причиной такого запрета, как и для большинства других деятелей шоу-бизнеса из России, стали гастроли в Крыму.