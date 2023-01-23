На Украине открестились от обвинений в хранении оружия на АЭС Подоляк заявил, что Украина никогда не хранила оружие на территории АЭС

Фото: Посольство РФ в Белоруссии/ТАСС

Украина никогда не хранила оружие на территории атомных электростанций, заявил в Twitter советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Кроме того, Подоляк отметил, что украинская сторона всегда открыта для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других проверяющих органов.

Никакого оружия на территории АЭС Украина никогда не хранила, — написал он.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ складируют на атомных электростанциях ракеты к американским РСЗО HIMARS и западным системам ПВО. По его словам, Киев также размещает на АЭС снаряды большого калибра для артиллерии. Нарышкин выразил надежду, что никому из украинских властей не придет в голову устроить подрыв складов с боеприпасами в расчете выклянчить у западных союзников еще больше оружия и патронов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на Западе должны понимать, что снабжение Украины наступательным вооружением может обернуться глобальной катастрофой. Использование Киевом этого оружия для ударов по российской территории повлечет за собой ответ более мощным оружием, подчеркнул он.