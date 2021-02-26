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На Украине отключили телеканал, созданный журналистами закрытых СМИ

21:07, 26 февраля 2021
Фото: 112Украина/youtube.com

Телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый»), который был создан корреспондентами закрытых каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, отключили от спутникового вещания.

Журналисты попавших под санкции телеканалов объявили о создании нового канала.

Телеканал Перший Незалежний отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях. Мы уже пропали из Ланет, — цитирует РИА Новости заявлении канала.

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что может быть рассмотрен вопрос применения санкций к телеканалу «Перший Незалежний», если он будет работать на благо другого государства и нарушать законодательство.

Если канал новый, старый или любой другой будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать на благо иностранного государства, он немедленно будет попадать под санкции, — сказал он.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что местные телеканалы NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые попали под санкции из-за связи с главой политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, создали новое юридическое лицо. Чиновник рассказал, что юрлицо учредили 18 февраля, «буквально через две недели» после блокировки каналов. Учредителями компании стали 100 человек, каждый из которых внёс в уставный капитал по 1 гривне (около 2,6 рубля).

В начале февраля на Украине прекратили вещание телеканалы «112», ZIK, NewsOne. Это произошло в результате санкций, наложенных президентом страны Владимиром Зеленским. Также санкции ввели против владельца этих СМИ, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Главой политсовета политической организации является Виктор Медведчук, которого связывают с российскими властями (он неоднократно встречался с официальными лицами РФ, в том числе президентом Владимиром Путиным).

По словам Зеленского, подобные меры были обусловлены пророссийской позицией телеканалов. Сами СМИ расценили действия руководства страны как расправу над неугодными медиа, писал NEWS.ru.

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