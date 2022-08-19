Арестович усомнился в возможности ООН защитить Запорожскую АЭС Советник Зеленского Арестович усомнился в возможности ООН защитить ЗАЭС

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович высказал в эфире «Лучшего радио Израиля» предположение, что в ООН не предоставят безопасность Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что у организации есть возможность оказать помощь, однако с большой долей вероятностью этого не случится.

Генеральная Ассамблея, если полностью проголосует, она даже может преодолеть вето Совета Безопасности, у них есть такая опция. Теоретически можно навязать принятие обязывающей резолюции. Генсек может много что сделать, но мы же понимаем, что вряд ли. Они уже «обеспечили» безопасность наших пленных с «Азовстали», Еленовки, — поделился мыслями Арестович.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. Последний раз атака произошла 11 августа. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гутерришем во Львове заявил, что ООН должна обеспечить безопасность атомной станции, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.