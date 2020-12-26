На Украине отказали во въезде блогеру из России из-за посещения Крыма

https://static.news.ru/photo/b08e2db8-479c-11eb-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские пограничники не впустили в страну российскую девушку-блогера из-за посещения Крыма. Об этом заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Нарушителем оказалась российская блогерша, — говорится на сайте ведомства.

Теперь девушка три года не сможет въехать в страну. Она ждёт обратного рейса. Имя россиянки не называется.

Как писал NEWS.ru, российская активистка и блогер Александра Митрошина в своём Telegram-канале заявила, что Крым «был аннексирован» Россией. Девушка высказалась на тему принадлежности полуострова после скандала, который произошёл в Киеве на встрече с подписчиками.

Мероприятие было посвящено проблемам активизма, блогерства и домашнего насилия и никак не было связано с политикой. Тем не менее один из участников встречи спросил у Александры, чей Крым. Девушка предпочла не отвечать. После этого провокаторы устроили потасовку, а Митрошиной пришлось покинуть встречу.

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.