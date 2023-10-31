На Украине осудили жесткий стиль управления Зеленского Экс-глава МВД Украины Луценко раскритиковал жесткий стиль управления Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Авторитарный и жесткий стиль управления президента Украины Владимира Зеленского несет негативные последствия для страны, заявил бывший министр внутренних дел и бывший генпрокурор Юрий Луценко немецкому изданию Die Welt. Он полагает, что Зеленский допускал ошибки, которые пока скрыты.

Зеленский правит как авторитарный единоличный правитель, что имеет негативные последствия. В своей карьере он зачастую выступал сольно. А когда ты в центре внимания, ты не видишь, кто находится в зале. Тебе все равно, лишь бы тебе аплодировали, — сказал Луценко.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что участники заседания Европейского совета слушали выступление Зеленского 26 октября без интереса. По словам политика, во время обсуждения Киева в ЕС ощущалась «ужасная усталость».

Глава кабмина указал на беспомощность ЕС в отношении Украины. Организация безвольно копирует внешнюю политику США, не имея своей, в результате чего выдает Киеву оружие и деньги, не предлагая никакого плана, подчеркнул Фицо. При этом Евросоюз хочет лишь одного — чтобы его «оставили в покое», резюмировал премьер.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что руководство Европейского союза рекомендовало Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю закончить подготовку предложений по выгодному использованию замороженных российских активов. По словам Мишеля, ЕС хочет сделать решительный шаг в этом вопросе.