На Украине опровергли слух о гибели подростка в зоне СВО Блогер Шарий назвал позорным фейком сообщения о гибели 17-летнего солдата ВСУ

Фото: Офис Президента Украины

Украинский блогер Анатолий Шарий опроверг в своем Telegram-канале слухи о гибели в зоне проведения спецоперации подростка, вступившего в ряды ВСУ. Появившиеся в СМИ сообщения он назвал позорными фейками.

В доказательство своих слов Шарий разместил скриншот публикации с фото погибшего военнослужащего ВСУ, которого СМИ выдавали за несовершеннолетнего, где указано, что тому было 26 лет. В 2017 году он проходил срочную службу, а в 2023-м был снова призван в армию и проходил службу в 24 бригаде.

О гибели в зоне СВО 17-летнего военнослужащего ВСУ по имени Владимир Сачал накануне сообщила в соцсетях директор детдома Олеся Чикель. По ее словам, около недели назад подростка и еще ряд его ровесников отобрали добровольцами в 103-ю бригаду территориальной обороны ВСУ. До этого их готовили нескольких месяцев в лагере «Гаймадацкая сечь». Чикель пояснила, что их должны были использовать в качестве резервистов в тылу Харьковской области, но подростки оказались на передовой в районе Новоселовского в ЛНР.

Летом 2023 года Минобороны Украины расширило перечень годных к военной службе по мобилизации и сократило список медицинских противопоказаний. В октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска.