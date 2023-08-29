На Украине оправдали уклониста Суд на Украине оправдал уклониста, усомнившись в законности указа о мобилизации

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Судья Зеньковского райсуда Полтавской области Украины оправдал обвиняемого в уклонении от мобилизации, сообщает РИА Новости. Кроме того, инстанция в своем приговоре поставила под сомнение легитимность указов президента страны Владимира Зеленского о мобилизации и военном положении.

Эти «нормативные акты» (о мобилизации - NEWS.ru) имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством, — говорится в преамбуле к решению суда.

Режим военного положения ввели на Украине 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский также подписал закон о всеобщей мобилизации. Через несколько месяцев президент отклонил петицию, в которой предлагалось отменить запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которым нельзя покидать Украину в связи с действием военного положения. Авторы инициативы подчеркивали, что украинцы, которые находятся за границей, но хотят помогать стране, при этом не могут приезжать на родину, так как не хотят лишаться права на выезд.

Военкор Александр Коц ранее сообщил, что новая волна мобилизации объявлена на Украине на фоне больших потерь ВСУ в ходе контрнаступления. Журналист привел данные британской разведки, согласно которым только за первые две недели июня были убиты и ранены 9,5 тысячи украинских военнослужащих. По словам военкора, погибших настолько много, что на кладбищах уже не хватает мест, чтобы их хоронить.