На Украине опасаются провокаций ЧВК «Вагнер» в Белоруссии СБУ заявила, что Россия хочет использовать ЧВК «Вагнер» для втягивания Минска в конфликт

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

СБУ утверждает, что получила разведданные о том, что Москва хочет использовать ЧВК «Вагнер» для вовлечения Белоруссии в конфликт на Украине. По имеющимся у службы данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных РФ и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Белоруссии под видом «вагнеровцев»

Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь «украинскими диверсантами». В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства, — говорится в сообщении СБУ.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» попытаются дестабилизировать восточный фланг НАТО. По его словам, для этого они переоденутся в мигрантов и попытаются проникнуть в страну для совершения диверсионных актов.

Премьер-министр Польши также подчеркнул, что угроза ЧВК «Вагнер» стала одной из главных тем для обсуждения на встрече с Науседой. Страны НАТО готовы ответить на любые провокации с российской или белорусской стороны, подытожил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Белоруссия является суверенным государством, поэтому нахождение на территории страны бойцов ЧВК «Вагнер» является делом республики.