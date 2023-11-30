На Украине опасаются превращения советников Зеленского в олигархов FT: советники Зеленского могут стать новыми олигархами на Украине

Фото: president.gov.ua

Политические активисты на Украине опасаются, что окружение президента страны Владимира Зеленского может превратиться в новых олигархов, пишет Financial Times. По их мнению, советники главы государства могут обогатиться благодаря различным схемам хищения средств и широким полномочиям.

Причиной для беспокойства (борцов с коррупцией на Украине. — NEWS.ru) становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского, — говорится в публикации.

Марчин Валецкий из Национального демократического института в свою очередь обратил внимание на широкие возможности для коррупции на Украине. Он отметил, что для депутатов Рады действует очень высокий потолок на пожертвования от юридических лиц. Кроме того, их доходы вне политической деятельности никак не ограничиваются.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что высшее руководство страны не является коррумпированным. Он подчеркнул, что западные партнеры Киева знают об этом и претензий к главе государства Владимиру Зеленскому и сотрудникам его администрации у них нет. В то же время Ермак признал, что коррупция на Украине существует. Он заверил, что правоохранительные органы ведут борьбу с ней.