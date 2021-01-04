На Украине оценили запись разговора в КГБ Белоруссии об убийстве Шеремета

https://static.news.ru/photo/85907a5e-4ea8-11eb-9c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Версия о причастности к убийству журналиста Павла Шеремета белорусских спецслужб не повлияет на уголовное дело в отношении подозреваемых в преступлении. Об этом заявил замглавы украинского МВД Антон Геращенко.

Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора, как утверждается, между экс-председателем КГБ Белоруссии Вадимом Зайцевым и двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа», в ходе которого обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков главы государства Александра Лукашенко.

Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства. Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем, — цитирует Геращенко издание «Страна.ua».

Официальный представитель МВД Украины Артём Шевченко заявил, что обнародованные записи разговора об убийстве Шеремета помогут найти заказчиков и преступления. По его словам, информация на записях подтверждает, что обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли преступный умысел неустановленных лиц.

Новая информация сможет помочь в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства, — заявил Шевченко в комментарии украинской службе BBC.

На записях неустановленные лица обсуждают ликвидацию Шеремета путём взрыва или отравления. В пресс-службе заявили, что полиция получила разрешение на проведение следственных действий на территории одной из стран Европы.

На аудиозаписи ведётся разговор, предположительно, между главой КГБ Белоруссии в 2012 году Вадимом Зайцевым и двумя сотрудниками спецподразделения «Альфа». Они обсуждают убийство Шеремета и других критиков главы Белоруссии Александра Лукашенко. Предлагается сделать какую-либо закладку, чтобы «эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут».

44-летнего Павла Шеремета взорвали в автомобиле в Киеве в 2016 году. В организации убийства обвиняют трёх участников войны в Донбассе. Они хотели путём убийства дестабилизировать ситуацию в стране. Шеремет был российским, белорусским и украинским журналистом. В России он работал с 1998 по 2014 год. Причиной ухода с российского телевидения он называл «аннексию» Крыма и «поддержку сепаратистов» на востоке Украины российскими политиками.

Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года суд отказался выпускать из СИЗО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству Шеремета.