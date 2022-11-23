На Украине оценили возможности России по нанесению новых ракетных ударов Секретарь СНБО Украины Данилов: Россия может провести 3-4 массированные ракетные атаки

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Россия способна провести еще порядка трех-четырех массированных ракетных удара по Украине, равноценных тому, что произошел 15 ноября. Такое мнение высказал в эфире «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, у Киева есть информация о наличии у Москвы тех или иных видов вооружения и их количестве.

У нас есть информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Имеем понимание, сколько осталось — определенных ракет осталось меньше 10 процентов, есть ракеты, которых осталось 18 процентов, есть ракеты, которых, к сожалению, до черта на территории РФ — это ракеты C-300, — сказал Данилов.

По его словам, Россия располагает большим количеством данного вида вооружения и ведет с его помощью регулярные обстрелы Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Кроме того, по мнению Данилова, Москва располагает достаточным количеством ресурсов для проведения трех-четырех массированных атак по Украине, равноценных той, которая произошла 15 ноября.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности. Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.