На Украине оценили вероятность перехода с кириллицы на иероглифы

Идея перехода Украины с кириллицы на латинское письмо нереализуема. Подобную инициативу никто не поддержит. Об этом в беседе с РИА Новости заявил украинский политолог Кость Бондаренко.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал украинцев официально перейти с кириллицы на латиницу. К тому же он считает необходимым ввести вторым государственным языком в стране английский.

Бондаренко отметил , что никто из представителей украинских властей не поддержал данную инициативу.

Она не находит поддержки ни со стороны народных депутатов, ни со стороны профильных институтов в составе академии наук. Поэтому Данилов может предлагать перейти хоть на иероглифы, но от этого ничего не изменится, — подчеркнул политолог.

По мнению Бондаренко, данная инициатива является лишь проявлением «самодеятельности» самого Данилова. Политолог отметил, что секретарь СНБО является экстравагантным человеком с соответствующим набором мыслей.

Он просто получает хайп на этом и больше ничего, — резюмировал Бондаренко.

В свою очередь, украинская оппозиция назвала отказ от кириллицы «бредовой идеей». Переход на латинскую графику преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, заявила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» на своём официальном сайте.