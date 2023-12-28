На Украине оценили слова Буданова о вторжении в Крым Спикер ГУР Украины: слова Буданова о вторжении в Крым — информационная борьба

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о вторжении ВСУ в Крым являются инструментом влияния, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью «Общественному». Так он ответил на вопрос журналистов о публичных высказываниях своего начальника.

Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, а также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо, и получается подходящий итог, — заявил он.

ГУР Украины опубликовало в украинских СМИ видеоролик, где говорится о подготовке нападения на Крым. Это уже не первое предупреждение со стороны Киева о планах высадки на полуострове.

Ранее Daily Express сообщило, что солдаты ВСУ проходят в Великобритании подготовку к вторжению в Крым. По информации издания, военная операция по захвату полуострова будет включать атаки с воздуха, земли и моря, а также использование бронетехники.

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка стран Запада захватить Крымский полуостров обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины. По его словам, у России достаточно средств для защиты своих территорий и суверенитета.

Ранее бывший советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев хочет взять в заложники жителей Крыма и морить их голодом. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решает две задачи — выход к Черному морю и блокирование полуострова, в результате чего местные жители могут лишиться воды и еды.