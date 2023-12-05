На Украине оценили потери из-за блокады КПП на границе с Польшей УНИАН: Украина лишилась 9,3 млрд гривен из-за блокады КПП на границе с Польшей

Фото: dpsu.gov.ua

Бюджет Украины в ноябре недополучил 9,3 млрд гривен из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей, передает УНИАН. В Верховной раде назвали это мощным ударом по экспорту и всей экономике страны.

По результатам ноября мы можем четко определить, что бюджет потерял 9,3 млрд гривен от недопоступления таможенных платежей. Это огромные деньги, которые недополучила наша армия, которые очень нам сегодня нужны, — цитирует агентство главу комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, пригрозили ужесточить протесты. Они требуют от властей требуют вернуть для грузов с Украины систему разрешений и дают своему правительству время решение этого вопроса до 7 декабря.

До этого бывший посол Киева в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. Дипломат подчеркнул, что Киев потерпит огромные убытки по вине Варшавы. Он также добавил, что европейские союзники Украины, несмотря на демонстрацию благорасположения к ней, прежде всего заботятся о собственных потребностях и интересах.