На Украине оценили опасность наступления ВС РФ Губернатор Филашкин: захват Донбасса ВС РФ приведет к прорыву в центр Украины

Фото: МО РФ

В случае захвата Донбасса армия РФ прорвется в самое сердце Украины, заявил украинский губернатор Донецкой области Филашкин в интервью Sky News. По его словам, сейчас важно удержать город Часов Яр, который находится на высоте, позволяя обстреливать большую территорию и закрывает дорого на Краматорск, Константиновку и Славянск.

Враг будет двигаться дальше. Если, не дай Бог, это произойдет, враг будет продвигаться дальше в центральные районы нашей страны, — заявил Филашкин.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия установила флаг РФ над селом Работино, которое расположено на Ореховском направлении. По его словам, стрелковые бои в разных частях населенного пункта еще продолжаются. ВСУ разместились на более удаленных и заранее подготовленных позициях.

Также директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в ближайшие два-три месяца Украину ждет очень сложное время. Он пояснил, что после сдачи Очеретино вооруженным силам страны будет крайне сложно остановить продвижение ВС РФ на запад.

Бортник допустил, что если ВС РФ продолжат развивать удары на Авдеевском направлении, то Киев рискует потерять большие территории. Российские военнослужащие получат возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ в Донбассе, уточнил он.