На Украине оценили объемы денежной базы страны Нацбанк Украины: денежная база страны достигла исторического максимума

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Денежная база Украины в марте выросла на 2,5%, достигнув отметки в 1 007,051 млрд гривен (около $25,3 млрд), сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на статистический отчет Национального банка страны. По данным регулятора, показатель превысил отметку в 1 трлн гривен впервые в истории страны, став максимальным.

Рост денежной базы означает увеличение денежной массы — всех денег, находящихся в обращении. Этот показатель отображает в том числе и рост денег, выводимых за рубеж из банковской системы страны.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия оценивает план Украины по реформам, которые необходимы для получения €50 млрд до 2027 года в рамках фонда ЕС Ukraine Facility. ЕК ожидает получить оценку в ближайшие недели.

Лидеры стран Евросоюза на встрече 1 февраля в Брюсселе приняли решение о создании фонда помощи Украине до 2027 года в €50 млрд с рядом жестких условий. В ЕС также решили разработать механизм и отчетность, по которым ежегодно будет согласовываться и утверждаться финансирование для Киева. Правительство Украины в конце марта сообщало, что утвердило план для этой программы.

До этого министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж передаст Киеву сотни старых бронемашин в рамках нового пакета военной помощи. Речь идет о БТР VAB, которым более 40 лет. Глава Минобороны подчеркнул, что технику предоставят Киеву в 2024 году и начале 2025-го. Сейчас во французской армии их постепенно заменяют машинами нового поколения Griffon.