На Украине оценили, насколько экономика страны погрузилась «в тень» Вице-премьер Украины Свириденко: показатель теневой экономики в стране равен 40%

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Примерно 40% украинской экономики, в частности экспорт зерновых, оказалось в тени, приводит агентство УНН заявление первого заместителя премьер-министра Украины Юлии Свириденко. По ее мнению, основные проблемы касаются аграрного сектора и поставок аграрной продукции.

Я думаю, что по последним цифрам серого экспорта зерна вам могут дать оценку экспертную только наши зернотрейдеры, но понятно, что есть доля. Мы считали, что если мы говорим о теневой экономике, то 40% — это потенциальная цифра нахождения экономики в тени, — обратила внимание политик.

Сокрытие валютной выручки является большой проблемой, отметила Свириденко. В итоге это напрямую влияет на финансирование бюджета Украины, констатировала она.

Ранее заместитель украинского генерального прокурора Дмитрий Вербицкий указал, что бюджет страны ежегодно теряет миллиарды гривен на фоне нелегального экспорта зерна без уплаты налогов и возврата валютной выручки. Он привел в пример недавнее предотвращение вывоза 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции.

До этого ЕС утвердил «запретительные пошлины» на ввоз зерна из России и Белоруссии. Согласно сообщению Совета Евросоюза, значительно будут повышены пошлины на масличные и зерновые культуры, а также на продукты их переработки. Меры вступят в силу 1 июля 2024 года.