«Набор агрессора»: на Украине оценили мирное предложение Путина Подоляк: мирных предложений от России не поступало

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Владимир Путин

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новая инициатива президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта не содержит «мирного предложения». На своей странице в X он добавил, что российский лидер лишь озвучил «стандартный набор агрессора».

Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения <…> Путин озвучил лишь «стандартный набор агрессора», который уже неоднократно звучал, — написал Подоляк.

Он добавил, что содержание предложений Путина в высшей степени оскорбительно для международного права. Подоляк считает, что это абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии.

Ранее сегодня, 14 июня, Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Но перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, что Украина может отреагировать истерикой в ответ на мирное предложение Путина. По его словам, несмотря на это Запад все же может начать переговоры с Россией.