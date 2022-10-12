На Украине оценили масштаб поражения энергетической инфраструктуры Министр энергетики Украины: в стране поражено около 30% энергетической инфраструктуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За два, 10 и 11 октября, энергетическая инфраструктура Украины пострадала примерно на 30%. Об этом в интервью CNN сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Мы считаем, что что-то около 30 процентов энергетической инфраструктуры было поражено, — сказал он.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

11 октября в Николаевской области вновь прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске.