На Украине оценили конфликт между Зеленским и Залужным Спикер Рады Стефанчук опроверг наличие конфликта между Зеленским и Залужным

Фото: president.gov.ua

Между политическим и военным руководством Украины никогда не было ни одного случая напряженности, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Так он прокомментировал в интервью Politico сообщения о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. По его словам, сведения о разногласиях являются «российской пропагандой».

Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством [Украины], — сообщил Стефанчук.

Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о конфликте между Зеленским и Залужным из-за того, что главком ВСУ может представлять угрозу для украинского лидера из-за нарастающей популярности среди сограждан. Так, в прессе вспомнили о заявлении Залужного про тупик на фронте и невозможности прорыва украинской армии, от которого пытался отмахнуться Зеленский. Президент Украины тогда оправдал это общей усталостью военных.

Военный корреспондент Александр Коц ранее пошутил, что Зеленского и Залужного поссорили российские агенты. Так он высмеял заявление СНБО о том, что РФ хочет дестабилизировать обстановку внутри Украины с помощью «спящих агентов». По словам журналиста, Киев пытается спихнуть все неудачи и провалы на Москву.