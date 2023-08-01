На Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и Telegram-каналы. До этого поступала информация, что тревога была объявлена в Киеве и области.

В Telegram-канале «Политика страны» отмечается, что причиной тревоги являются взлеты самолетов МиГ 31К, которые могут нести ракеты «Кинжал».

1 августа сразу несколько взрывов прогремели в Харькове. По словам мэра города Игорь Терехов, произошло как минимум три взрыва в Шевченковском районе.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры ранее сообщала о повреждении военного объекта в Харькове в результате обстрела. По данным ведомства, российской армией был поражен склад Вооруженных сил Украины. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города. Отмечается, что на складе возник пожар, площадь которого составила около 200 квадратных метров. В Минобороны РФ не подтвердили информацию о нанесении ударов по объектам в Харькове.

Глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее призвал украинцев закупить генераторы к зиме. По его словам, в компании не исключают блэкаутов из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, поэтому гражданам необходимо подготовиться.