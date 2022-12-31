На Украине объявили воздушную тревогу

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Местных жителей также предупредили об отключении электричества ввиду возможных ударов по инфраструктуре.

По данным украинских Telegram-каналов, прилеты ракет ожидаются в промежуток с 13:20 до 13:40. Украинцев попросили заранее зарядить павербанки и телефоны.

30 декабря воздушную тревогу объявили в центральных и восточных регионах Украины. По данным «Карты воздушных тревог Украины», звуки сирены были слышны в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.